Собянин рассказал, как жители Москвы могут принять участие в акции «Добрая елка»

11 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об акции «Добрая елка» и осмотрел ход строительства тоннеля между Складочной улицей и улицей Двинцев.

В Москве вновь проходит акция «Добрая елка». Каждый житель может стать Дедом Морозом и исполнить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограничения по здоровью, из малообеспеченных семей.

Заветные желания

Пожелания о подарках размещены на сайте акции и в новогодних шарах на «Добрых елках». Они уже стоят в самых популярных местах столицы.

Чтобы исполнить желание, нужно заполнить онлайн-заявку, затем подтвердить ее и вместе с работником некоммерческой организации выбрать дату вручения подарка. Акция «Добрая елка» продлится до 29 февраля.

Сблизит районы

Кроме того, глава города сообщил, что тоннель под путями четвертого маршрута Московских центральных диаметров между Складочной улицей и улицей Двинцев достроят в 2024 году.