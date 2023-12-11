Более 100 тыс. находок обнаружили археологи при раскопках в Москве за 12 лет
За последние 12 лет в ходе археологических раскопок в Москве обнаружили более 100 тыс. находок. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.
«Всего за последние 12 лет в нашем любимом городе московские археологи обнаружили более 100 тыс. находок. Это очень весомая цифра», – сказал Емельянов.
Он пояснил, что находки, в отличие от археологических предметов, представляют собой цельные артефакты.
Глава Мосгорнаследия отметил, что в 2023 году столичные археологи, в частности, обнаружили женские украшения: серьгу белого металла XVIII века, а также фрагменты стеклянных браслетов XII века.
«Также хочу обратить ваше внимание на интересную коллекцию детских игрушек. <…> Это игрушки и XVI века, и XVII, и XVIII, и XIX века. Например, детская игрушка-самоварчик или игрушка-свистулька», – рассказал Емельянов.
Кроме этого, в археологическом сезоне 2023 года специалисты нашли предметы посуды XVII века, печные изразцы XVIII века, а также коллекцию обуви – кожаные туфли и башмаки.
«В 2023 году не обошлось без кладов. Передо мной клад, обнаруженный на ул. Татарская, это монеты XIX – начала XX века, этот клад еще ждет реставрации. Также есть клад медных монет времен Павла I, он уже прошел обработку и реставрацию. Кроме того, был обнаружен клад серебряных монет времен Екатерины II», – добавил Емельянов.