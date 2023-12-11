Более 100 тыс. находок обнаружили археологи при раскопках в Москве за 12 лет

«В 2023 году не обошлось без кладов. Передо мной клад, обнаруженный на ул. Татарская, это монеты XIX – начала XX века, этот клад еще ждет реставрации. Также есть клад медных монет времен Павла I, он уже прошел обработку и реставрацию. Кроме того, был обнаружен клад серебряных монет времен Екатерины II», – добавил Емельянов.