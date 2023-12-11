В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель России
Главную новогоднюю елку России спилили в деревне Новопареево города Щелково под Москвой, передает ТАСС. Вечером 13 декабря ее доставят в Московский Кремль. Начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов отметил, что этот новогодний ритуал проводится в 24 раз.
Я хотел бы сказать всем, кто принимал участие в этом мероприятии, большое спасибо. Хочу пожелать всем присутствующим удачи в новом году и всего самого хорошего. С наступающим Новым годом! — сказал Кочанов.