Сергей Собянин: В Москве вновь проходит благотворительная акция «Добрая елка»

Сергей Собянин пригласил москвичей присоединиться к акции «Добрая елка». Этому посвящен пост в телеграм-канале Мэра Москвы.

Горожане могут выступить в роли Деда Мороза и воплотить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях.

Желания детей разместили на сайте акции и в новогодних шарах на «добрых елках». Необычные деревья уже установили на самых популярных площадках столицы.

«Мечты у ребят очень простые, но все — самые заветные. Например, в прошлом году Слава Белков получил развивающий конструктор, а Тимофею Гусеву подарили экскурсию в “Союзмультфильм”», — написал Мэр Москвы.

Чтобы исполнить желание, нужно заполнить онлайн-заявку. Затем потребуется подтвердить ее сотруднику кол-центра и вместе с работником благотворительной организации выбрать дату вручения подарка.