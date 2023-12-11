Ярмарку «Москва» и будущий паркинг соединят мостом

Между торгово-ярмарочным комплексом «Москва» и будущим паркингом в столичном районе Люблино появится пешеходный мост. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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— Мост должен будет связать здание торгово-ярмарочного комплекса «Москва» с будущим паркингом, который разместится на месте открытого парковочного пространства. Строительство моста будет вестись за счет инвестора, — рассказала она.

По ее словам, для реализации проекта уже утверждены изменения в правила землепользования и застройки. Паркинг, который будет связан с основным зданием комплекса, построят на общем участке площадью 7,5 гектара. Его высота не будет превышать 12 метров.