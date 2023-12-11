Синоптик Шувалов предупредил о продолжительных снегопадах в Москве

«Они с короткими перерывами (будут идти. — RT) практически всю неделю. Будет два всплеска наиболее сильных осадков — со вторника на среду, если брать Московский регион, и в пятницу, когда южный циклон приблизится к Подмосковью и даст очередную порцию осадков. За неделю это будет сравнимо с половиной, а может и чуть больше половины, месячной нормы осадков», — добавил синоптик.