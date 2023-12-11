Бочкарев: В деревне Ватутинки в ТиНАО установят зарядные станции электробусов

Город согласовал проект строительства инфраструктуры для общественного транспорта в районе деревни Ватутинки. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

© Вечерняя Москва

По его словам, новый объект появится в поселении Десеновское Новомосковского столичного административного округа.

— В рамках проекта предусмотрено строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции, установка ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, а также необходимые инженерные коммуникации, — пояснил заммэра.

На этой территории предусмотрено создание 28 парковочных мест для городского наземного электрического транспорта, а также установка четырех площадок для зарядки электробусов. Территорию огородят откатными воротами, калитками и шлагбаумами. Также специалисты установят светопрозрачное металлическое ограждение и камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

В здании будут организованы пункты отдыха и медицинского осмотра для водителей общественного транспорта.