Москва предоставила инвесторам для строительства свыше 400 гектаров земли

За семь лет Москва без торгов одобрила выделение инвесторам земельных участков общей площадью свыше 400 гектаров для возведения промышленных предприятий в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— Взамен столица получает рабочие места, необходимую продукцию и налоговые отчисления. За этот период город одобрил передачу более 400 гектаров земли в разных районах для реализации 80 масштабных инвестпроектов. В общей сложности инвесторы возведут свыше 3,5 миллиона квадратных метров промышленных площадей, — рассказал он.

По словам заместителя столичного мэра, на этих участках построят несколько десятков современных производств строительной, пищевой, легкой, фармацевтической, автомобильной, электронной, бумажной и других видов продукции.

Также власти города выставили на торги два земельных участка в поселении Сосенском Новомосковского административного округа под общественно-деловые комплексы.