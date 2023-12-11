Москва предоставила инвесторам для строительства свыше 400 гектаров земли
За семь лет Москва без торгов одобрила выделение инвесторам земельных участков общей площадью свыше 400 гектаров для возведения промышленных предприятий в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Взамен столица получает рабочие места, необходимую продукцию и налоговые отчисления. За этот период город одобрил передачу более 400 гектаров земли в разных районах для реализации 80 масштабных инвестпроектов. В общей сложности инвесторы возведут свыше 3,5 миллиона квадратных метров промышленных площадей, — рассказал он.
По словам заместителя столичного мэра, на этих участках построят несколько десятков современных производств строительной, пищевой, легкой, фармацевтической, автомобильной, электронной, бумажной и других видов продукции.
Также власти города выставили на торги два земельных участка в поселении Сосенском Новомосковского административного округа под общественно-деловые комплексы.
Мосгосстройнадзор в свою очередь оформил разрешение на строительство Центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском, расположенном в ТиНАО.