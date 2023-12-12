Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве до конца недели

До конца недели в столичном регионе ожидается преимущественно пасмурная погода со снегопадами различной интенсивности. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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По его словам, в течение почти всей рабочей недели, с 11 по 14 декабря, осадки в Москве будут слабыми.

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— Предстоящей ночью, со вторника на среду, с 12 на 13 декабря, снег будет умеренный. Усиление осадков ожидается только к пятнице, 15 декабря. В этот день может выпасть до 10 сантиметров нового снега, — предупредил Ильин.

Зато в эти дни в мегаполис придет сильный ветер, который может спровоцировать метель, отметил синоптик.

— В период с 12 по 14 декабря прогнозируется плотный ветер до 6–11 метров в секунду. А порывы могут достигать 15 метров в секунду. На этом фоне местами может отмечаться метель, — сообщил специалист.

Температура воздуха со вторника до четверга меняться не будет и составит от минус 3 до минус 7 градусов в дневные часы. Ночью — от минус 4 до минус 10 градусов, пообещал собеседник «ВМ»:

— Но к пятнице, 15 декабря, немного похолодает. Дневная температура прогнозируется от минус 3 до минус 8 градусов. Ночью — от минус 7 до минус 12 градусов. В субботу, 16 декабря, днем ожидается от минус 3 до минус 8 градусов. Осадки в этот день будут умеренными, местами даже слабыми.

При этом, согласно прогнозу, к воскресенью, 17 декабря, в столице ожидается оттепель.

— Температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Такую погоду будет сопровождать мокрый снег, местами снег с дождем, а где-то и ледяной дождь. Это обстоятельство усложнит дорожную обстановку, — заметил Ильин. — Зато стихнет ветер: он поменяет свое направление на западное и северо-западное, а по силе не превысит 4–7 метров в секунду.