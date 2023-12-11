Москвичи смогут сдать елки после Нового года на экопереработку
В столице в девятый раз пройдет акция «Елочный круговорот», в рамках которой можно будет бесплатно утилизировать живые елки, сосны, пихты. Они будут переданы на экопереработку.
Перед сдачей в пункт сбора с елки нужно снять игрушки, мишуру и другие украшения. Все собранные деревья превратят в щепу, которую впоследствии используют для экологических троп и подсыпки вольеров для животных.
Акцию с 2016 года проводит Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Ее цель – привлечь внимание к программе раздельного сбора отходов, сообщили в ведомстве.
В прошлогодней акции москвичи сдали более 14 тысяч хвойных деревьев. В городе работали около 600 пунктов приема. Также экологично утилизировать елки могут и жители Петербурга.