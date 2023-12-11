Турнир по игре Го и фестиваль китайской культуры пройдет в Москве

В Москве 16 и 17 декабря состоится XI Кубок посла Китая по интеллектуальной игре Вэйци (Го) и фестиваль китайской культуры «Nixao, Москва». Мероприятие посетит посол Китая Чжан Ханьхуэй.

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Участниками турнира станут как титулованные гроссмейстеры, так и спортсмены-любители из России и Китая. Гостей ждут мастер-классы по игре Вэйци, китайской живописи и каллиграфии, а также чайные церемонии и блюда традиционной кухни Китая. Кроме того, в рамках турнира пройдет панельная дискуссия «Западная и Восточная модель ведения переговоров и отражение их принципов в интеллектуальных играх». Участники ознакомятся с принципами прикладного применения игры в бизнесе.

Гости и болельщики смогут свободно посетить турнир и фестиваль. Он пройдет по адресу улица Вильгельма Пика, дом № 16.

Фестиваль «Навстречу Рождеству» в этом году состоится на территории музея-заповедника «Царицыно». Праздничная программа будет включать в себя две части и пройдет в период с 16 по 30 декабря и с 2 по 7 января.