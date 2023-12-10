На столичных катках в каждом районе начались бесплатные тренировки

В столице стартовал зимний сезон проекта "Мой спортивный район". Бесплатные фитнес-тренировки идут на 20 спортплощадках, а занятия по фигурному катанию - на 46 катках во дворах и парках. С 10 декабря список пополнили еще 15 ледовых площадок "Московских сезонов". Позже горожане смогут заняться и лыжами. Каток на главной площади Северного речного вокзала любители покататься на коньках называют одним из самых атмосферных в городе.

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Зимнюю сказку создают камерная архитектурная подсветка здания, новогодняя елка и ненавязчивая музыка. И... морозы, устоявшиеся в Москве. Поэтому одеваюсь по погоде: куртка, шапка, вязаный снуд на шею, флисовый спортивный костюм и шерстяные носки. На катке есть теплая раздевалка и пункт проката - на случай, если нет собственных коньков. Здесь же можно заточить коньки, а еще взять легкий перекус в вендинговом автомате. В половину девятого вечера - в это время начинается тренировка с участием взрослых, корреспондент "РГ" насчитал на льду чуть больше двадцати конькобежцев. И это несмотря на минус 13! На катке в основном люди среднего возраста, встречаются молодые парочки и пенсионеры. Каждое занятие стартует с разминки - нужно проехать несколько кругов, чтобы почувствовать лед и коньки.

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Присматриваюсь к "соседям": кто-то катится, осторожно переставляя ноги, а кто-то держится бортика. Это нормально - тройных тулупов здесь никто ни от кого не ждет.

Бесплатные фитнес-тренировки идут на 20 спортплощадках, а занятия по фигурному катанию - на 46 катках во дворах и парках

После раскатки переходим к простым базовым упражнениям вроде "змейки" и "фонарика". В первом случае нужно объехать зигзагом препятствия, а во втором - нарисовать ногами круг и свести ноги обратно, и так несколько раз. Чувствую, начали побаливать ноги.

"Ничего страшного, такое с непривычки случается", - успокаивает тренер Анастасия Нетбай.

Говорит, что опытным ученикам она дает элементы посложнее.

"А в целом делаем те же упражнения, что и на занятиях с маленькими фигуристами, - объясняет "РГ" она. - Но взрослые осознаннее, задают больше вопросов, чтобы, не дай бог, не упасть. Дети же выполняют все наобум, им не страшно".

Саму Анастасию родители поставили на коньки в три года: мол, иди и катайся. Так и втянулась. Сейчас учится на тренера по фигурному катанию в Московской государственной академии физической культуры. Многие пришли на лед, чтобы поддержать форму. Есть те, кто катался на коньках в детстве, поэтому хотят подтянуть свой уровень. Например, Наталья пришла сюда в первый раз, но планирует посещать тренировки регулярно. Благо работает недалеко от речного вокзала.