Электробусы вышли на магистральный маршрут м9

«Мы продолжаем заменять автобусы на экологичные электробусы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Их собирают российские производители, это сегодня лучший вид наземного городского транспорта. С июля электробусные маршруты запускаем практически каждую неделю. В первую очередь электробусы появляются на длинных и особенно востребованных у пассажиров направлениях, поездки становятся еще комфортнее», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.