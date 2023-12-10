Электробусы вышли на магистральный маршрут м9
Электробусы вышли на магистральный маршрут м9, который соединяет через центр города Рижский вокзал с районом ЗИЛ. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы продолжаем заменять автобусы на экологичные электробусы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Их собирают российские производители, это сегодня лучший вид наземного городского транспорта. С июля электробусные маршруты запускаем практически каждую неделю. В первую очередь электробусы появляются на длинных и особенно востребованных у пассажиров направлениях, поездки становятся еще комфортнее», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что электробусы курсируют на линии вместе с автобусами. В будущем все автобусы на этом маршруте заменят на экологичный транспорт. В рабочий день пассажиры совершают на маршруте более 11 тыс. поездок.