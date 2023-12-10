Почти месячная норма осадков выпадет в столице на следующей неделе – до 50-55 мм. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале.

«Предстоящая неделя в Центральной России будет характеризоваться необычайно затяжными снегопадами и повышением температурного фона до положенной в середине декабря климатической нормы. Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но накопительный эффект к концу семидневки впечатлит. До воскресенья включительно, например, в Москве в осадкомеры, в переводе на воду, попадет до 50-55 мм, что составляет почти месячная норма (56 мм)», – написал он.

Синоптик отметил, что в пятницу за сутки средиземноморский циклон принесет в Москву до 19-24 мм осадков или около 40% от всего месячного объема. Таких снегопадов 15 декабря не было более полувека (57 лет) – с 1966 года, когда столичные метеорологи зафиксировали 17,3 мм. Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию.

Снегопады закончатся только к воскресенью. В середине декабря осадки подобной интенсивности и непрерывности в этом столетии наблюдались лишь однажды – в 2022 году. В результате затяжных снегопадов, сугробы, высота которых сейчас в Москве варьируется от 29 до 40 см, за неделю подрастут на 7-10 см. То есть, местами снежный покров достигнет полуметра. Это в полтора раза выше рекордных сугробов 104-летней давности, когда в 1919 году максимум снега составлял 33 см.