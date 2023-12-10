Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Генерала Тюленева»
Станция расположена в районе Теплый Стан на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева.
Станция «Генерала Тюленева» новой Троицкой линии метро готова на 68 процентов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Она расположена в районе Теплый Стан на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева. Мы начали строить ее в конце 2019 года. Сейчас почти завершены земляные и монолитные работы, строители ведут архитектурную отделку», — рассказал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
В оформлении станции сочетаются гранит, габбро и металл — отечественные материалы, которые прослужат долгие годы.
Открытие станции «Генерала Тюленева» улучшит транспортное обслуживание жителей района Теплый Стан с населением свыше 133 тысяч человек, в том числе в пешей доступности от нее проживают 58 тысяч человек.