Собянин рассказал о строительстве станции метро «Генерала Тюленева»

Станция расположена в районе Теплый Стан на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева.

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Станция «Генерала Тюленева» новой Троицкой линии метро готова на 68 процентов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Она расположена в районе Теплый Стан на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева. Мы начали строить ее в конце 2019 года. Сейчас почти завершены земляные и монолитные работы, строители ведут архитектурную отделку», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В оформлении станции сочетаются гранит, габбро и металл — отечественные материалы, которые прослужат долгие годы.