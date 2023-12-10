Столичные водохранилища перевели на зимний режим работы

Это позволит предотвратить подтопления во время весеннего паводка и половодья.

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Специалисты комплекса городского хозяйства перевели на зимний режим работы столичные водохранилища. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях в настоящее время сформировался устойчивый снежный покров, — отметил Петр Бирюков. — В связи с этим все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающих столицу водой, переведены на зимний режим работы».

Сотрудники гидротехнических сооружений проводят плановую сработку для создания дополнительных свободных емкостей. Это необходимо для того, чтобы во время весеннего паводка и половодья вода не вышла из берегов.

В результате все талые воды с водосборных территорий, площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров, попадут в водохранилища и не подтопят внепойменные участки. Сейчас столичные водохранилища работают стабильно и ежедневно обеспечивают город 2,8 миллиона кубометров воды. Ее качество контролируется на всех этапах.