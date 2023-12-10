Московские трамваи подготовили к зиме

"Зимой аварийные службы города трудятся круглосуточно, они готовы к самой сложной погоде. Мы повышаем безопасность и надежность трамваев, чтобы каждый день почти 600 тысяч пассажиров могли доезжать вовремя и с комфортом", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.