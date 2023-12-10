Собянин: За 10 лет в Москве обновили 40 театров

К 2030 году планируют завершить обновление всех московских театров, нуждающихся в модернизации.

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В Москве за последние 10 лет обновили 40 театров. Среди них Театр эстрады, музыкальный театр «Геликон-опера», Театр на Малой Бронной, «Ведогонь-театр», Театр на Трубной. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Сейчас идут работы в Театре сатиры на Триумфальной площади. Капитальный ремонт его фасада и купола выполнен на 80 процентов. Приводим в порядок Театр ОлегОлега Табакова на улице Чаплыгина. Полностью завершить ремонт и реставрацию “Табакерки” планируем в 2024-м», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Также в следующем году закончатся работы в Центре театра и кино на Поварской и здании «Хора солистов».