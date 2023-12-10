Пятую новостройку по программе реновации передали под заселение в районе Перово

В районе Перово передали под заселение пятую новостройку по программе реновации, она расположена по адресу: ул. 2-я Владимирская, д. 13, корп. 1. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К переселению приступили жители трех домов по адресам: ул. 2-я Владимирская, д. 11д и 15, корп. 2, а также ул. 3-я Владимирская, д. 10а», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

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Отмечается, что во дворе новостройки располагаются детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха. Первый этаж нежилой, там разместят объекты социальной и бытовой сферы, такие как магазины, кафе, аптеки и пункты выдачи товаров. Дом находится в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Рядом расположен парк культуры и отдыха «Перовская слобода», Измайловский парк, спортивные, медицинские и общеобразовательные организации, в том числе лицей Московского педагогического государственного университета. До станции «Перово» Калининской линии метро можно дойти за 15–20 минут, немного дальше располагается станция «Кусково» четвертого маршрута Московских центральных диаметров.

«Департамент городского имущества направил 308 жителям трех старых домов на ул. 2-й и 3-й Владимирских в Перово письма с предложением комфортных квартир в новостройке. С 30 ноября москвичи приступили к их осмотру. Для удобства горожан на первом этаже нового дома работает центр информирования по переселению, в котором они могут получить необходимые консультации и помощь в оформлении документов», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.