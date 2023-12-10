VR-аттракцион в павильоне «Макет Москвы» посетили более 3,6 тысячи человек

В павильоне также проводят светотехнические шоу, экскурсии, мастер-классы и викторины.

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1 ноября в павильоне «Макет Москвы» заработал VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы». За это время полюбоваться центром столицы с высоты птичьего полета смогли более 3,6 тысячи человек. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Посмотреть на уникальный макет приходят целыми семьями, в составе экскурсионных групп и делегаций. Ранее Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что уменьшенную в 400 раз копию центральной части города увидели более двух миллионов человек.

«23 ноября павильон посетил двухмиллионный гость. Им стал Артемий Бикин, десятилетний мальчик из Москвы, который с родителями пришел во второй раз посмотреть на воссозданную с изумительной точностью столицу. Артемию был вручен сертификат на услуги выставочного центра и множество других приятных памятных подарков», — отметил Сергей Левкин.

Большой популярностью у посетителей павильона пользуются тематические шоу. Во время сеансов зрители могут увидеть, как над миниатюрной Москвой встает и заходит солнце, полюбоваться игрой света на главных зданиях города и посмотреть на широкоформатном экране видеоролики, посвященные столице.

«Сегодня “Макет Москвы” — это не только развлекательный, но и просветительский центр. Здесь проходит множество экскурсий, мастер-классов и викторин, которые помогают школьникам и студентам узнать многое из прошлого и настоящего столицы», — подчеркнул Сергей Левкин.