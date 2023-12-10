Ежегодный фестиваль «Навстречу Рождеству» пройдет в музее-заповеднике «Царицыно
Фестиваль «Навстречу Рождеству» в этом году состоится на территории музея-заповедника Царицыно. Праздничная программа будет включать в себя две части и пройдет в период с 16 по 30 декабря и с 2 по 7 января.
Для музея-заповедника Царицыно это мероприятие станет уже восьмым по счету. В рамках первой части его программы гости смогут насладиться музыкой органных концертов, фортепианных клавирабендов и камерных выступлений.
Вторая часть фестиваля наполнится симфонией этнических арф, балалаек, маримб, а также современным джазом и пьесами.
В последний день, 7 января, все желающие смогут посетить концерт «Квартирник во дворце». Там москвичей и гостей столицы ожидают литературные и музыкальные выступления, а также живые беседы с деятелями культуры, передает официальный сайт мэра Москвы.
Заместитель мэра Наталья Сергунина сообщила, что в столице стартовала культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие». Всех желающих приглашают посетить ярмарку, поучаствовать в мастер-классах и других тематических активностях.
Открытие главной экологичной елки России пройдет 13 декабря на территории Детского зоопарка Московского зоосада. Мероприятие состоится в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».