Московский зоопарк показал кадры со стоящей на лапах малышкой панды

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 9 декабря, опубликовала кадры с повзрослевшей малышкой-пандой, а также с ее игрой с мамой Диндин.

© Telegram / Светлана Акулова

— На первом видео уже виден прогресс. Малышка встает на четыре лапы, — написала руководитель столичного зоосада.

На ролике видно, как детеныш старается.

Несмотря на разъезжающиеся в разные стороны лапы, она настойчиво делает попытки пройтись самостоятельно. На второй видеозаписи показаны игры «двух медведей», где Диндин с малышкой мило обнимаются.

Подписчики Telegram-канала Акуловой также признались, что внимательно следят за взрослением детеныша.

В голосовании за выбор имени для малышки панды из Московского зоопарка приняли участие свыше 250 тысяч человек. В соответствии с китайской традицией, имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней. Голосование все еще открыто и доступно на платформе «Активный гражданин».