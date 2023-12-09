«Виден прогресс»: Московский зоопарк показал кадры со стоящей на лапах малышкой панды
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 9 декабря, опубликовала кадры с повзрослевшей малышкой-пандой, а также с ее игрой с мамой Диндин.
— На первом видео уже виден прогресс. Малышка встает на четыре лапы, — написала руководитель столичного зоосада.
На ролике видно, как детеныш старается.
Несмотря на разъезжающиеся в разные стороны лапы, она настойчиво делает попытки пройтись самостоятельно. На второй видеозаписи показаны игры «двух медведей», где Диндин с малышкой мило обнимаются.
Подписчики Telegram-канала Акуловой также признались, что внимательно следят за взрослением детеныша.
В голосовании за выбор имени для малышки панды из Московского зоопарка приняли участие свыше 250 тысяч человек. В соответствии с китайской традицией, имена детенышам панд даются тогда, когда малышам исполняется 100 дней. Голосование все еще открыто и доступно на платформе «Активный гражданин».
Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. 24 ноября ей исполнилось целых три месяца. На плановом регулярном осмотре специалисты обнаружили, что у детеныша прорезались первые зубы — два нижних клыка.