Вильфанд призвал готовиться к скачку атмосферного давления

В начале следующей недели, включая 11 и 12 декабря, в Москве и области установится высокое атмосферное давление, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд . По словам метеоролога, значения составят 965-967 мм ртутного столба. Вильфанд отметил, что это близко к рекорду.

В начале следующей недели в Москве будет держаться очень высокое атмосферное давление. Оно составит 965–967 миллиметров ртутного столба. Это действительно очень высокий показатель. Близко к рекорду, — отметил Роман Вильфанд.

Кроме того, по словам метеоролога, в субботу в Москве возобновится снегопад, осадки будут обильными, высота сугробов вырастет до рекордных показателей и составит 45 см. Вильфанд отметил, что скорость ветра в выходные составит от 7 до 11 м/с, а в понедельник вырастет до 15 м/с. По его словам, в этот день на город обрушится метель, но столбики термометров начнут постепенно подниматься. Так, к концу недели температура повысится до минус 4 градусов.