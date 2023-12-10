Выставку техники «Моторы войны» за два года посетили более 45 тыс. человек

За два года с момента открытия выставку техники «Моторы войны» посетили более 45 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Два года назад мы открыли уникальную выставку техники «Моторы войны» и посвятили ее важному событию Великой Отечественной войны – битве за Москву. За это время выставку посетили более 45 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке можно увидеть более 150 экземпляров военных машин, 17 из которых существуют в мире в единственном экземпляре, а также гражданскую технику первой половины XX века. Каждую субботу в 12:00 можно увидеть технику в движении на динамическом показе. Выставка работает каждый день с 10:00 до 21:00 по адресу Рогожский вал, д. 9/2.