Москвичей предупредили об аномальных морозах
В Москве 10 и 11 декабря возможны аномальные морозы. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.
В ведомстве отметили, что 10 и 11 декабря в столице «сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10° ниже климатической нормы».
В ведомстве призвали горожан одеваться теплее, пояснили, что одежда должна быть многослойной.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в субботу, 9 декабря, ожидается от -12° до -17°. В воскресенье «потеплеет» до -14°, добавил синоптик.
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