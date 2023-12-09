Москвичей предупредили об аномальных морозах

В Москве 10 и 11 декабря возможны аномальные морозы. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Москвичей предупредили об аномальных морозах
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В ведомстве отметили, что 10 и 11 декабря в столице «сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10° ниже климатической нормы».

В ведомстве призвали горожан одеваться теплее, пояснили, что одежда должна быть многослойной.

Синоптик рассказал о снеге в Москве в ближайшие дни

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в субботу, 9 декабря, ожидается от -12° до -17°. В воскресенье «потеплеет» до -14°, добавил синоптик.

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