Москвичей предупредили об аномальных морозах

В Москве 10 и 11 декабря возможны аномальные морозы. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

В ведомстве отметили, что 10 и 11 декабря в столице «сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10° ниже климатической нормы».

В ведомстве призвали горожан одеваться теплее, пояснили, что одежда должна быть многослойной.