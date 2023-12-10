Синоптики пообещали москвичам снежную погоду 10 декабря

В воскресенье, 10 декабря, в столичном регионе ожидается пасмурная и снежная погода.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 11–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 13–9 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в воскресенье, 10 декабря, следует ожидать потепления в столице. Она сообщила, что уже в начале следующей недели температура воздуха начнет равномерно повышаться как ночью, так и днем. А пик потепления придется на вторник, 12 декабря.