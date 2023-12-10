Синоптики пообещали москвичам снежную погоду 10 декабря
В воскресенье, 10 декабря, в столичном регионе ожидается пасмурная и снежная погода.
Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 11–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 13–9 градусов мороза.
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».
Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в воскресенье, 10 декабря, следует ожидать потепления в столице. Она сообщила, что уже в начале следующей недели температура воздуха начнет равномерно повышаться как ночью, так и днем. А пик потепления придется на вторник, 12 декабря.
На следующей неделе в столице ожидаются частые снегопады, однако воздух станет теплее. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, если уходящая неделя была в основном морозной, но с редкими осадками, то следующая будет снежной.