Синоптик рассказал о снеге в Москве в ближайшие дни

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается снег.

«Будет снег, не сильный, но продолжительный. В течение трех-четырех дней», — сказал он.

«К 11—12 декабря у нас будет снега порядка 48—50 см. Это не тот снегопад, который за 12 часов, а четверо суток будет идти», — добавил Цыганков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Москве на следующей неделе ожидается потепление.

До этого в Татарстане из-за морозов до -40 °С на выходные было объявлено штормовое предупреждение. Это уже второе штормовое предупреждение об аномальных морозах в республике за неделю, сообщает издание «Реальное время».