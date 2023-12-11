Первый московский центр женского здоровья открылся в ГКБ № 31

Первый центр женского здоровья перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой официально начал работу. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— В столице будет организована целая сеть специализированных клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одного учреждения. Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса, это новый формат заботы о москвичках. Сегодня первый такой центр заработал при больнице № 31, — отметила она.

По словам заммэра, все центры женского здоровья будут объединены в единую структуру со стационарами. Их оснастят инновационным медицинским оборудованием по единому стандарту. Также в таких учреждениях будут кабинеты лучевой диагностики, УЗИ с аппаратами экспертного класса, малая операционная, оснащенная лапароскопической стойкой, гистероскопом и другим оборудованием.

Ракова подчеркнула, что в новом центре специалисты будут применять современные подходы к профилактике и лечению женщин. В их числе — выявление на ранней стадии онкологических заболеваний, патологий шейки матки, доброкачественных образований молочной железы, лечение бесплодия и других болезней.

Помимо этого, пациентки смогут наблюдаться во время подготовки к беременности и родам. Специально для них в стенах учреждения будут организованы занятия в школе для будущих родителей, передает официальный сайт мэра Москвы.