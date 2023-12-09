Собянин отреагировал на решение Путина пойти на выборы в 2024 году

"С Владимиром Владимировичем Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости, - написал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин. - У нашего Президента есть четкое представление о настоящем и будущем страны. Он принимает решения и несет за них ответственность. Все это - качества настоящего лидера. Поэтому я полностью поддерживаю его решение баллотироваться на новый срок и желаю победы на выборах".