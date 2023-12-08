Синоптик назвал срок, когда в Москву придет потепление

«В субботу с утра подойдёт фронтальная зона с юга, местами небольшой умеренный снег. На 3-5 сантиметров подрастут сугробы в Москве. Температура днём опустится на 12-14°C, ночью местами по области может быть -18°C. В воскресенье погода станет немного менее морозной — 10-12°C в дневные часы, но при этом уже небольшой снег. Аномальный мороз наблюдался и на середине недели. Просто антициклон, который явился причиной этих сильных морозов, долгоиграющий и долгоживущий», — рассказал он.