Синоптик назвал срок, когда в Москву придет потепление

Синоптики ожидают потепление в Московском регионе
Синоптик Александр Шувалов заявил, что с воскресенья в Москву и Московскую область придёт потепление. Об этом сообщает «Говорит Москва».
При этом синоптик уточнил, что в субботу погода всё ещё будет холодной — днём температура воздуха будет составлять -12-14°C, а ночью — -18°C. Кроме того, в регионе также ожидается снегопад.
«В субботу с утра подойдёт фронтальная зона с юга, местами небольшой умеренный снег. На 3-5 сантиметров подрастут сугробы в Москве. Температура днём опустится на 12-14°C, ночью местами по области может быть -18°C. В воскресенье погода станет немного менее морозной — 10-12°C в дневные часы, но при этом уже небольшой снег. Аномальный мороз наблюдался и на середине недели. Просто антициклон, который явился причиной этих сильных морозов, долгоиграющий и долгоживущий», — рассказал он.
Ранее синоптик предупредил москвичей об аномально высоком атмосферном давлении.