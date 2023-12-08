Вход на станцию «Щелковская» будет временно закрыт

Принято решение о временном закрытии входа на станцию «Щелковская». Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Как уточняется, это сделано во избежание скопления людей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Для проезда москвичам предлагается пользоваться бесплатными автобусами КМ, а также регулярными маршрутами наземного транспорта и Московским центральным кольцом.

Ранее стало известно, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры. По этой причине в настоящее время ограничено движение между станциями «Щелковская» и «Партизанская».

В начале месяца сообщалось, что на станции «Домодедовская» будут поочередно закрыты выходы № 1–3 и № 7–9, а также подуличные переходы. Закрытие переходов и выходов связано с проведением работ по обновлению облицовки помещений.