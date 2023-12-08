Москвичи рассказали, в какой одежде проведут Новый год

Треть жителей столицы планирует не наряжаться в новогоднюю ночь — 31 декабря они проведут в домашней одежде у телевизора. Об этом свидетельствует опрос, проведенный телеканалом «Москва 24».

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За вариант с домашней одеждой проголосовали 32 процента из 14,7 тысячи респондентов. Еще 14 процентов опрошенных считают подходящим для новогодней ночи любой наряд с накинутым сверху «дождиком», восемь процентов — яркие вещи, три процента — костюм Дракона, символа наступающего года.

Также три процента респондентов приобрели дизайнерские наряды, два процента планируют обратиться за рекомендацией по наряду к астрологам, а один процент встретит 2024 год в костюме Снегурочки или Деда Мороза, передает портал «Москва 24».

Эксперты спрогнозировали доход Дедов Морозов и Снегурочек в этом году. Он будет зависеть от того, сколько аниматоры будут брать заказов в день. При этом спрос на их услуги заметно повысился.

Покровителем наступающего 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, который любит яркие цвета. Это важно учесть при выборе не только одежды, но и праздничного макияжа.