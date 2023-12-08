Интервалы движения поездов на участке Арбатско-Покровской линии увеличены на время

На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспортна и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

В настоящее время отсутствует движение между станциями «Щелковская» и «Партизанская», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, в департаменте рассказали, что график движения поездов на всех четырех МЦД изменится с 10 декабря.

Изменения в движении пригородных электричек в текущем году также вступят в силу с 10 декабря. Они были разработаны с учетом анализа актуального пассажирского потока, чтобы сделать график максимально удобным. Так, было назначено 13 дополнительных пригородных поездов и продлены 33 маршрута.