Собянин рассказал об истории уличного освещения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 8 декабря, рассказал, что столичное уличное освещение помогает горожанам ощущать комфорт и безопасность.

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Глава города отметил, что художественная подсветка в темное время суток также способствует дополнению архитектуры зданий, создавая особую атмосферу и эстетику.

В текущем году в Москве новая подсветка появилась на Нагатинской набережной, у храмового комплекса в Архангельском переулке, а также в знаменитом Московском дворце молодежи.

— Днем рождения уличного освещения Москвы считается 8 декабря 1730 года. В этот день Анна Иоанновна подписала Указ об установке стеклянных фонарей. <...> Спустя почти 300 лет Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин 2 декабря рассказал, что столица преображается к предстоящему празднику — повсюду уже украшают городские площади, объекты общепита, торговли и услуг. Лучшее новогоднее оформление магазинов и ресторанов жители выберут в проекте «Активный гражданин».