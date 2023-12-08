В Москве запретили использование QR-кодов на билбордах

Департамент СМИ и рекламы города Москвы запретил использовать QR-коды на билбордах на фоне хакерских атак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на факсограмму, разосланную департаментом рекламораспространителям.

В департаменте отметили, что QR-коды, работающие как ссылка на интернет-ресурсы, которые публикуют «различный и возможный к изменению контент», могут содержать информацию, нарушающую закон «О рекламе». Это может быть особенно актуально в условиях хакерских атак и взломов, добавили в ведомстве.