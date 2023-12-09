Специалисты благоустроили территорию возле городского вокзала «Рижская»

Специалисты провели работы по благоустройству возле городского вокзала «Рижская» в Центральном административному округе. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности возле вокзала. В рамках проекта обустроили удобные подходы и подъезды к транспорту, в том числе для такси. Кроме того, были заменены конфигурации улиц для запуска новых маршрутов общественного транспорта.

Специалисты в рамках убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительные водосточные сети, а также привели в порядок и расширили существующие тротуары, оборудовали новые, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».