Москвичей пригласили на открытие главной экологичной елки России

Открытие главной экологичной елки России пройдет 13 декабря на территории Детского зоопарка Московского зоосада. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

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Мероприятие состоится в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Также частью программы станет открытие выставки рисунков и фотографий призеров и победителей премии, которое состоится 19 декабря в зале ожидания Ярославского вокзала.

Эколог Павел Сухонин рассказал, как встретить Новый год с минимальным вредом для природы. По его словам, после новогодних праздников не нужно сжигать елки — их отдельно собирают специальные службы, а затем утилизируют.

2 декабря стало известно, что правительство Абхазии запретило заготовку елей и пихты для проведения новогодних праздников с целью сохранения экологии края.