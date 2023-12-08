Снижение морозов: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
В эти выходные, 9–10 декабря, в столичном регионе не ожидается сильных снегопадов, хотя осадки будут. Зато атмосферное давление сильно превысит норму. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, погодные условия в столице определит влияние западной периферии мощного антициклона.
— В субботу, 9 декабря, прогнозируется от 12 до 17 градусов мороза. А в воскресенье, 10 декабря, от минус 10 до минус 14. То есть небольшая, слабо заметная тенденция к снижению морозов, — сообщил метеоролог.
Кроме того, в субботу с утра фронтальная зона антициклона с юга принесет осадки.
— Поэтому в субботу и воскресенье прогнозируется небольшой снег, местами умеренный. Высота снежного покрова в Москве увеличится на 3–6 сантиметров, — предупредил Шувалов.
Согласно прогнозу специалиста, ветер в выходные будет дуть юго-восточный. По силе он будет равен 5–10 метрам в секунду, что несильно ощутимо для москвичей. А вот атмосферное давление будет высоким.
— Оно превысит норму на 15 значений и составит 760–765 миллиметров ртутного столба. Тенденция к снижению давления появится только к вечеру воскресенья, — отметил синоптик.
Начало новой недели ознаменуется приходом антициклона, поэтому температура воздуха начнет постепенно повышаться. Со вторника, 12 декабря, температура воздуха не должна опуститься ниже минус 10 градусов, добавил Шувалов.