Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

В эти выходные, 9–10 декабря, в столичном регионе не ожидается сильных снегопадов, хотя осадки будут. Зато атмосферное давление сильно превысит норму. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По его словам, погодные условия в столице определит влияние западной периферии мощного антициклона.

— В субботу, 9 декабря, прогнозируется от 12 до 17 градусов мороза. А в воскресенье, 10 декабря, от минус 10 до минус 14. То есть небольшая, слабо заметная тенденция к снижению морозов, — сообщил метеоролог.

Кроме того, в субботу с утра фронтальная зона антициклона с юга принесет осадки.

— Поэтому в субботу и воскресенье прогнозируется небольшой снег, местами умеренный. Высота снежного покрова в Москве увеличится на 3–6 сантиметров, — предупредил Шувалов.

Согласно прогнозу специалиста, ветер в выходные будет дуть юго-восточный. По силе он будет равен 5–10 метрам в секунду, что несильно ощутимо для москвичей. А вот атмосферное давление будет высоким.

— Оно превысит норму на 15 значений и составит 760–765 миллиметров ртутного столба. Тенденция к снижению давления появится только к вечеру воскресенья, — отметил синоптик.