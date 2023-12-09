Складскую территорию освободили от самостроя в районе Соколиная гора

На востоке Москвы по требованию Госинспекции по недвижимости снесли несколько незаконных складских и хозяйственных построек. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Иван Бобров.

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По его словам, территория предоставлялась в аренду для эксплуатации зданий складского и производственного назначения. На участке было запрещено сооружать какие-либо временные и капитальные здания. Несмотря на это, специалисты ведомства обнаружили там самострой.

Объекты располагались по следующему адресу: улица Лечебная, владение 6. Общая площадь самостроя составила 100 квадратных метров. Пять отдельно стоящих зданий и одна пристройка использовались в коммерческих целях. На данный момент все строения были демонтированы, а оставшийся мусор вывезен с территории.