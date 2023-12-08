Московский зоопарк показал, как семья сурикатов пристально изучает новую игрушку

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами того, как семейство сурикатов пристально изучает похожую на флейту конструкцию.

— Ребята, смотрите, нам киперы флейту смастерили! — поделилась она радостной новостью в своем Telegram-канале.

Гендиректор Московского зоопарка рассказала, что любопытные сурикаты нашли интересное применение новой игрушке. Через небольшие отверстия животные достают жучков. На кадрах видно, как резвые млекопитающие осматривают «флейту», обнюхивая отверстия, по всей видимости, в поисках чего-то съестного.

Также Московский зоопарк показал орангутана Чапу, которому предложили поиграть со снегом. Чапа, несмотря на то, что ему 46 лет, каждый раз радуется снегу и закапывается в него.

Утром 7 декабря пресс-служба столичного зоосада поделилась кадрами завтрака камышового кота Заури. На видео заметно, с каким аппетитом представитель семейства кошачьих дегустирует свежее мясо.