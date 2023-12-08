Три молочно-раздаточных пункта открыли в Москве после ремонта
Еще три молочно-раздаточных пункта открылись в столице после ремонта. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Теперь продукты питания в обновленных пунктах могут получать жители районов Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское. С начала года мы открыли 48 молочно-раздаточных пунктов, а всего в рамках этой программы — уже 71, — рассказала она.
В рамках ремонта специалисты заменили в помещения окна и двери, сантехнику, установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Главная особенность отремонтированных молочно-раздаточных пунктов — единая система навигации. Так, в здании появились фасадные таблички с необходимой информацией, передает официальный сайт мэра Москвы.
Специалисты активно приводят в порядок молочно-раздаточные пункты по аналогии с программой обновления поликлиник. Бесплатные продукты питания в Москве получают беременные женщины, кормящие мамы и дети.
Одной из форм поддержки семей с маленькими детьми является выдача бесплатного питания на молочной кухне. Кому полагается питание, что входит в состав продуктового набора и как его получить — в материале «Вечерней Москвы»