Три молочно-раздаточных пункта открыли в Москве после ремонта

Еще три молочно-раздаточных пункта открылись в столице после ремонта. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— Теперь продукты питания в обновленных пунктах могут получать жители районов Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское. С начала года мы открыли 48 молочно-раздаточных пунктов, а всего в рамках этой программы — уже 71, — рассказала она.

В рамках ремонта специалисты заменили в помещения окна и двери, сантехнику, установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Главная особенность отремонтированных молочно-раздаточных пунктов — единая система навигации. Так, в здании появились фасадные таблички с необходимой информацией, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты активно приводят в порядок молочно-раздаточные пункты по аналогии с программой обновления поликлиник. Бесплатные продукты питания в Москве получают беременные женщины, кормящие мамы и дети.