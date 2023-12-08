Начался прием заявок на архитектурную премию Москвы для специалистов и организаций, работающих в столице. Их можно подать до 15 февраля 2024 года. На конкурс принимают те проекты, которые получили свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2023 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продвижение лучших современных проектов повышает вес архитектурной составляющей города. Программа обновления архитектурного облика Москвы, результаты которой мы сегодня наблюдаем, была бы невозможна без ее продвижения в общественном поле, и ежегодная премия, учрежденная при поддержке Сергея Собянина, повышает интерес к столичной архитектуре», — отметил Андрей Бочкарев.

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С каждым годом конкуренция среди претендентов на премию возрастает. Участники предлагают все больше проектов, а качество объектов повышается.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов уточнил, что для участия в конкурсе нужно заполнить форму заявки на официальном сайте премии. В анкете необходимо указать авторский коллектив, регистрационный номер свидетельства архитектурно-градостроительного решения, название объекта, сведения об организации и контакты.

«По итогу конкурсного отбора предусмотрено 12 премий. Половину из них вручают за объекты социального назначения: школы, детские сады, медицинские, спортивные и культурные центры, а также дома по программе реновации, объекты транспортной инфраструктуры. Проектная организация может подавать несколько заявок одновременно», — рассказал Сергей Кузнецов.

В состав экспертного совета премии входят ведущие российские архитекторы, представители отраслевых средств массовой информации, девелоперских структур и деятели культуры. Критерии оценки проектов опубликованы на сайте.

Итоги конкурса на соискание архитектурной премии Москвы подведут летом. Церемонию награждения традиционно проводят в преддверии Международного дня архитектора, который отмечают 1 июля.