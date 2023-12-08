Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в выходные

«С одной стороны у нас обширный антициклон, который стоит над Уралом и Поволжьем, краем он и нас цепляет. В Сибири и Поволжье уже холодно, и к Москве холод потихоньку подходит. Но с другой стороны, с запада, нас подпирает циклон, который не дает нас сильно (выхолодить)», — пояснил он.