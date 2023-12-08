Больше всего в Московском зоопарке любит снег орангутан Чапа. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— На всякий случай — да, орангутаны живут в жарких странах, но снег в небольших количествах и теплом микроклимате им совершенно не вреден. У них внутри гораздо теплее, чем снаружи, — говорится в сообщении.

Каждую зиму обезьянам в зоопарке предлагают снег. Чапа, несмотря на то, что ему 46 лет, каждый раз радуется снегу и закапывается в него, передает Telegram-канал учреждения.

Другой орангутан по имени Джелай недавно прошел компьютерную томографию. Животное заболело еще месяц назад. У орангутанов довольно сложное строение шейного отдела, в структуру которого входят воздушные мешки. Для определения точной локализации одного из подобных Джелаю потребовалось КТ.