Москвичам пообещали небольшой снег и до -13 градусов в пятницу

В Москве в пятницу, 8 декабря, ожидается небольшой снег и до -13 градусов. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По словам синоптика, день будет облачным. Температура в столице составит от -11 до -13 градусов, в Подмосковье — от -9 до -14 градусов. Ветер будет дуть восточный, 3-8 м/с. Давление будет медленно снижаться и достигнет отметки в 761 мм. рт. ст. — это выше нормы.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима в Москве будет неоднородной — ожидается большое количество морозных дней с температурой ниже -15 градусов и оттепелей. По оценке эксперта, процессы могут начаться с середины следующей недели.