Новая художественная выставка открылась в Музее Победы

В Музее Победы в пятницу, 8 декабря, открылась художественная выставка «Преемники. По стопам отцов». Экспозицию посвятили творчеству известных художественных династий. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

© пресс-служба Музея Победы

Посетители экспозиции смогут увидеть более 80 живописных полотен от 22 авторов из собрания Музея Победы и частных коллекций. Многие из них будут представлены зрителям впервые. Картины художников творческих кланов Пластовых, Лактионовых, Белых и многих других были созданы с начала XX века по наши дни.

Среди работ, которые вошли в экспозицию, представлены разноплановые портреты, жанровые картины, пейзажи, натюрморты. Посетить выставку все желающие смогут до 20 марта 2024 года, отметили в пресс-службе Музея Победы.

Другая выставка откроется в Музее Победы 12 декабря. Экспозиция «Вечный огонь памяти» посвящена боевому пути 324-й Верхнеднепровской Краснознаменной стрелковой дивизии.