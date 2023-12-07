Москвичам предсказали самые холодные три дня с начала зимы

Ближайшие три дня в столичном регионе могут стать самыми холодными с начала зимы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальные морозы ожидаются в Москве в ближайшие три дня
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По данным метеоролога, показатели термометров 8-10 декабря будут существенно ниже климатической нормы. Так, отметил синоптик, в ночь на 8 декабря в Москве ожидается до -18°, а в Московской области — до -19°, что на 12 градусов ниже нормы.

Вильфанд пояснил, что в ряде районов Подмосковья столбики термометров могут опуститься даже до -25°. Он добавил, что осадки не ожидаются.

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В субботу, 9 декабря, возможно снижение температуры до -21°, днем ожидается от -12° до -17°. В воскресенье «потеплеет» до -14°, заметил метеоролог.

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