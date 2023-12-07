В Москве задержали или отменили десятки рейсов из-за непогоды

В московских аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» свыше 20 рейсов задержаны и отменены из-за непогоды, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по по состоянию на 21:12 мск, в «Шереметьево» задержано 10 рейсов, во «Внуково» - 7 рейсов. В «Домодедово» 7 рейсов задержано и 3 отменено.

На сайте аэропорта «Жуковский» отмечается, что все полеты осуществляются по графику. В частности, в 21:00 взлетел лайнер авиакомпании Red Wings.