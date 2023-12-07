Более 20 товаров московских производителей получили награды в федеральном конкурсе

Московские компании получили награды за товары собственной разработки в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России». Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.

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Конкурс проводится ежегодно Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества». На постоянной основе конкурс поддерживает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, а также автономная некоммерческая организация «Академия проблем качества». После победы компании могут наносить маркировку на собственную продукцию в течение двух лет. Региональный этап конкурса проходит с 8 февраля по 4 июня. Федеральный начался 5 июня, а личное вручение наград продлится до 25 декабря.

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По словам министра, столичные промышленные предприятия вводят инновационные и высокотехнологичные решения в разработку собственной продукции. Это помогает им ежегодно наращивать объемы производства. Московские компании высоко ценятся как в нашей стране, так и за рубежом.

— 24 продукта столичных производителей получили различные награды в конкурсе «100 лучших товаров России». Кроме того, 10 компаний попали в зачет с собственными разработками, — рассказал Владислав Овчинский.

В этом году 10 продуктов столичного производства получили награду «Лауреат», 14 по оценке конкурса стали «Дипломантами» и семь товаров удостоились награды «Новинка». Сотрудники трех московских производств одновременно получили награды «Отличник качества» и «За достижения в области качества». Одна из таких компаний — научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР», директор научно-технического центра и генеральный директор которой получили такие оценки.

Как уточняет генеральный директор компании Виталий Окладников, награды на федеральном конкурсе получили четыре разработки компании — преобразователи давления, калибратор-измеритель унифицированных сигналов, преобразователь измерительный и термопреобразователь прецизионный.