Расписание поездов на всех маршрутах МЦД изменится с 10 декабря

График движения поездов на всех четырех центральных московских диаметрах (МЦД) изменится с 10 декабря. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— На D1 — продлили маршруты шести пригородным поездам, улучшили расписание для дальних зон, добавили два поезда по маршрутам Лобня — Можайск и Дмитров — Савеловский вокзал. На D2 — добавили диаметральные поезда, их стало больше. Также продлили девять поездов до дальних зон, добавили три поезда по маршрутам Серпухов — Царицыно и Серпухов — Волоколамск, — говорится в сообщении.

На Третьем центральном диаметре продлены маршруты трем поездам в дальний пригород. Также на МЦД-3 уменьшили интервалы движения поездов, следующих до вокзалов.

На МЦД-4 диаметральные поезда от Апрелевки до Железнодорожной ускорены на 10 минут. Интервалы во внепиковые часы сократили — назначили семь дополнительных поездов, продлили маршруты 14 пригородных поездов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Изменения в движении пригородных электричек в текущем году также вступят в силу с 10 декабря. Они были разработаны с учетом анализа актуального пассажирского потока, чтобы сделать график максимально удобным. Так, было назначено 13 дополнительных пригородных поездов и продлены 33 маршрута.